Leandro Fernández está muy cerca de ser nuevo jugador de Argentinos Juniors

Tras la decisión del técnico de Universidad de Chile, Francisco "Paqui" Meneghini, de no contar con Leandro Fernández esta temporada, el delantero trasandino está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Argentinos Juniors, aunque la negociación aún no está cerrada.

Según informó Cooperativa Deportes, Fernández entrenó este viernes junto al plantel en el CDA y se espera que este fin de semana viaje a Buenos Aires para firmar con el cuadro de La Paternal.

Desde Universidad de Chile ya tienen un acuerdo de palabra con el delantero para no ponerle ninguna traba en su salida y que él mismo elija su destino.

El "Lea" dejaría a los azules siendo el futbolista con más goles y asistencias desde que arribó al club en 2023. Durante tres temporadas, fue participe en 56 goles del elenco laico.