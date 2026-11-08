Lichnovsky: No nos interesa lo que pase con el que está arriba ni con el de abajo

El defensor nacional Igor Lichnovsky repasó la victoria de Universidad de Chile ante Cobresal y, tras anotar para el 2-1 en Rancagua, desestimó el impacto que generó la consagración de Colo Colo en la misma jornada.

"La U está preocupada de la U. Hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar tres puntos. Vamos a seguir jugando todos los partidos como creo que lo hemos venido haciendo, con nuestra propuesta. A veces los resultados se van a dar o no, pero me gusta la forma en la que estamos jugando", sostuvo el zaguero.

Acto seguido, reiteró: "Lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a decir, para los hinchas de la U, estamos preocupados de nosotros, estamos preocupados de cada partido, salir a ganarlo con nuestra propuesta, con nuestros jugadores".

En esa misma línea, Lichnovsky le restó trascendencia al desenlace de los otros elencos: "Lo que pase con el que está arriba, lo que pase con el que está abajo, no nos interesa. Nos estamos preparando y se está preparando este equipo. Como lo dije el día que llegué, se vienen cosas bonitas para nosotros".