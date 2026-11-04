Liquidador de Sartor sigue buscando directores para Azul Azul: "Todavía no están definidos"

Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, afirmó que aún está en la búsqueda de los siete nuevos directores de Azul Azul, que asumirán el próximo viernes 13 de noviembre, cuando sea la junta de accionistas que revocará a los directivos actuales que están vinculados a Michael Clark.

En un punto de prensa, Godoy fue consultado sobre las personas que llegarán al directorio y fue escueto al señalar que "estamos trabajando en ello. Estamos buscando los nombres, todavía no están definidos".

Además, explicó que "lo que queremos es que hayan directorios propios de una entidad que es una sociedad anómina, y que aporten un estándar de gobierno corporativo y gestión, que vemos, en algunas oportunidades, el fútbol como industria no tiene".

"Si bien este directorio será de transición, esperamos que este directorio siente las bases de un trabajo que sea distinto en lo posible, y que eso lo valore el futuro accionista, y que mejore el precio de las acciones que estamos tratando de vender", precisó.

Y al ser consultado sobre el perfil de los compradores que busca para el paquete completo del 63 por ciento de las acciones, indicó que los "destinatarios finales serán con nombre y apellido. No vamos a tener accionistas que son NN".

La reunión con la Universidad de Chile

Godoy también confirmó que tuvo una reunión con representantes de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, y evitó dar detalles de las conversaciones, pero sostuvo que es para mantener una "comunicación fluida" con la institución.

"Tuve una reunión con gente de la Universidad de Chile, como es normal, para mantener una comunicación fluida sobre los avances del proceso, y tener una comunicación armónica, con la esperanza de cambiar puntos de vista, con la idea que las partes puedan tener una relación que mejore y haga grande al club y respete los valores de la universidad", explicó.

Por último, al ser consultado sobre las negociaciones, Godoy fue categórico: "No vamos a comentar las conversaciones. Esta negociación se está llevando en muy buen ánimo y buen espíritu de parte de la universidad, y esperamos representar aquello. Lo que conversamos es totalmente privado y confidencial".