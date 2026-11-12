Los nombres que asumirán el directorio de Azul Azul

Luego de conocerse el nombre de Jorge Burgos como nuevo director de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, se revelaron los otros seis nombres que se integrarán al directorio de transición que reemplazará a la mesa directiva que encabeza Cecilia Pérez.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el exministro y otrora diputado de la República Jorge Burgos volverá al directorio de Azul Azul, esta vez como parte de los directores elegidos por los acreedores del caso Sartor.

A él se sumará Eduardo Alamos, ingeniero comercial de la Universidad Católica que anteriormente se desempeñó como gerente general de la concesionaria en el período liderado por Carlos Heller. También ocupó las gerencias de Desarrollo y de Administración y Finanzas, antes de continuar su trayectoria profesional en empresas navieras internacionales y en el ámbito académico.

La única mujer del directorio será Macarena Letelier, abogada de la Universidad de Chile, exdirectora ejecutiva del CAM Santiago y exgerenta general de la Confederación de la Producción y del Comercio.

También se unirá Gonzalo Molina, abogado con experiencia en el sector financiero, quien ejerció como abogado jefe de Citibank Chile, fiscal de Santander Investment y socio del estudio Barros & Errázuriz.

Además, asumirá Eduardo Escaffi, ingeniero civil de la Universidad de Chile, con trayectoria internacional en administración financiera y gestión de riesgos, además de fundador de WEG Capital.

Por último se sumarán Edgar Kausel, psicólogo y académico de la Universidad Católica, especializado en negociación, resolución de conflictos y toma de decisiones organizacionales; y Fernando Coloma, ingeniero comercial y exsuperintendente de Valores y Seguros entre 2010 y 2014, quien actualmente integra el Consejo Consultivo para el Mercado de Capitales.

Estos siete directores se unen así a José Ramón Correa y José Miguel Insulza, quienes son parte del bloque que lidera el propio Correa; y a Andrés Weintraub y a Héctor Humeres, directores nombrados por la Casa de Estudios.