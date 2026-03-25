Luto en la U: Falleció joven hincha que cumplió su sueño de conocer al plantel

Un duro golpe anímico recibió Universidad de Chile durante este miércoles. A los cuestionamientos por el presente deportivo tras el debut de Fernando Gago en la banca, se sumó la dolorosa noticia del fallecimiento de Matías Silva, un joven y fiel seguidor de los azules que conmovió al plantel hace apenas unas semanas.

El adolescente de 17 años, que batallaba contra un avanzado cáncer de huesos, había cumplido su sueño el pasado 4 de febrero, cuando fue recibido en el Centro Deportivo Azul (CDA). En aquella oportunidad, Matías pudo compartir una jornada especial con sus ídolos, recibiendo el cariño de quienes defienden la camiseta estudiantil.

La noticia caló hondo en el camarín laico, siendo el capitán Marcelo Díaz uno de los primeros en expresar su pesar. "Vuela alto, Mati", escribió el "Carepato" en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con una fotografía del encuentro que sostuvieron en el complejo de La Cisterna.

Durante su visita al CDA, Silva no solo presenció los entrenamientos, sino que también recibió obsequios, se fotografió y conversó cercanamente con figuras de la talla de Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Marcelo Morales y el propio Díaz.

Desde el club y el entorno del plantel han manifestado sus condolencias para la familia de Matías, quien se convirtió en un símbolo de lucha para los jugadores en este inicio de temporada.