Mala noticia para la U: Se confirmó lesión de Matías Zaldivia

Universidad de Chile recibió una mala noticia este lunes, ya que se confirmó la lesión del defensa Matías Zaldivia, quien sufrió un desgarro en la derrota ante Unión La Calera en la Copa de la Liga, y estará entre tres a cuatro semanas fuera de lsa canchas.

Según información de Cooperativa Deportes PM, el zaguero se va a perder todos los partidos de la U en el mes de mayo, y estará de regreso para el estreno en la Copa Chile, después de la quincena de junio.

Ante esta situación, el técnico Fernando Gago tendrá que modificar la defensa de cara al partido contra Cobresal, ya que tampoco están disponibles Nicolás Ramírez (lesionado) y Marcelo Morales (suspendido).

Además, Fabián Hormazábal está duda por una lesión en el hombro, y recién será evaluado este martes, cuando la U regrese a las prácticas.

La visita de la U a Cobresal en El Salvador será el domingo 17 de mayo a las 15:00 horas (19:00 GMT) por la duodécima fecha de la Liga de Primera, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.