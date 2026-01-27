Marcelo Díaz y el posible retorno de Marcelo Morales: "Les recomiendo que no vuelvan"

El capitán y mediocampista de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, hizo la previa del estreno del cuadro azul en la Liga de Primera, y comentó la posibilidad de que Marcelo Morales vuelva al elenco azul luego de su partida a fines de 2024.

"Lo de Marcelo no sé si está cerrado. Ahí depende de cada jugador, pero cuando salen después de hacer un buen torneo acá y salen al extranjero, siendo el más grande les recomiendo que no vuelvan porque deben hacer su carrera afuera", dijo el jugador en conferencia de prensa.

"Acá alcanzaron su tope y por algo fueron vendidos, y por algo hay un club que se interesó en ellos. Ahí hay que preguntarle a cada uno por qué se vienen, qué piensa, qué siente. En mi caso cuando me fui dije que no iba a volver, y estuve casi 11 años afuera, bien, mal, me daba lo mismo. Yo quería mantenerme afuera", añadió.

Díaz también tuvo palabras para la caída sufrida ante Universitario en el amistoso del sábado pasado en Lima, y aseguró que justamente la dureza de la derrota sirve para lo que viene.

"Tuvimos un partido complicado, ante un equipo aceitado y que se vio bien en todas sus líneas. No nos vimos bien, no jugamos un buen partido, y lo positivo, aunque sea negativo, es haber perdido, porque eso te marca un antes y un después, y nos da una alerta de lo tenemos que hacer. Creo que desde que llegué no perdíamos por tres goles, no sé si es así, y creo que nos hará trabajar mucho en todas las líneas, porque no nos gustó ni de lo personal ni de lo colectivo. Es una alerta para estar bien preocupados", dijo.

Pese a la caída, el exseleccionado chileno aclaró que "creo que llegamos muy bien a la competencia. Anímicamente estamos bien, grupalmente también, e individualmente iremos mejorando. El fin de semana nos sirve mucho, pero no hay mucho tiempo y sigo sosteniendo que este debe ser nuestro año, que la meta debe ser campeón y para eso nos preparamos, para eso nos traen grandes refuerzos".

"Debemos marcar fuerte de entrada para sumar tres puntos que serán fundamentales", complementó Díaz antes de referirse a la sanción que se determinó en contra de los más de tres mil fanáticos que estuvieron en la galería norte en el duelo ante Coquimbo Unido.

"Me parece mal que hayan sancionado a nuestros hinchas. Si fuese ese el hecho jugaríamos siempre sin hinchas, pero me llama la atención que sea siempre la U. Me parece que está muy mal, y como capitán, siempre voy a defender a los hinchas. No son todos los que han hecho desmanes, y se ven implicados personas que no corresponde. La ANFP debe actuar de forma sensata porque no son todas las personas, pero también digo que debemos cuidar la localía y eso es estar comprometido con el club, que seamos locales en el Nacional, que lo cuidemos", expresó.