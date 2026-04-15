Marcelo Morales y el arbitraje: Nos hemos sentido perjudicados en algunas circunstancias

El lateral zurdo de Universidad de Chile Marcelo Morales tuvo palabras para el arbitraje luego de la polémica generada en el duelo ante Ñublense, y aseguró que hay momentos en que se han sentido perjudicados por los cobros referiles.

"Obviamente nos preocupa porque también han sido partidos que también hemos perdido puntos también por eso. Nos hemos sentido perjudicados en algunas circunstancias. Siento que a veces se toma de distinto criterio alguna falta y en otro partido se toma otro criterio. Entonces, encuentro que nos molesta, nos sentimos un poco perjudicados con eso porque es raro que en una fecha se cobre algo y en otra después vayan diciendo otras cosas. Entonces, como plantel nos sentimos perjudicados. Intentamos no preocuparnos de eso, pero sí obviamente está la molestia en el grupo", dijo en conferencia de prensa.

"Nosotros nos guiamos en lo que tienen que cobrar los árbitros. Nosotros no deberíamos tampoco incidir en la decisión de ellos. Nosotros tenemos que preocuparnos de hacer lo que nosotros sabemos hacer dentro de la cancha y ellos son los que tienen que hacer, como se dice, su pega. Nosotros no deberíamos por qué reclamar si hay personas en el VAR y personas dentro de la cancha que están pendientes de eso. Nosotros tenemos que dedicarnos a jugar y hacer lo que nosotros sabemos. Sí nos hemos sentido perjudicados, pero ellos son los que tienen que hacer su pega", añadió.

Morales también tuvo palabras para su actual nivel en la U, donde se afianzó como titular e incluso es dueño de varias pelotas detenidas.

"La verdad que con el plantel tengo mucha confianza. La verdad que los conozco hace muchos años a algunos y la verdad que feliz de la confianza que me dan mis compañeros, que me da el cuerpo técnico que está. Intento siempre ir aprendiendo de todos día a día, aprendiendo de la posición. Entonces me siento muy feliz también por el apoyo del hincha y de los mis propios compañeros", expresó.

Sobre lo mostrado en Chillán, Morales expresó que "el tema de los goles no solamente es tema de los delanteros, somos todo un equipo. Todos somos encargados de salir a ganar el fin de semana y todos vamos hacia el mismo lado. La verdad que sí, como dijiste, veníamos de dos semanas con triunfo. Esta derrota nos tomó un poco de sorpresa porque fue un partido súper raro, súper trabado, de harto golpe, de harta falta. Fue muy raro. Pero sí queremos seguir hacia adelante".