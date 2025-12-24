El volante Mauricio Morales se despidió de Universidad de Chile, tras terminar su vínculo con el equipo donde se formó.

"Fueron 13 años perteneciendo al club más grande de Chile, estaré siempre agradecido de haberme formado como persona y como jugador", escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de imagenes vistiendo la camiseta azul.

El formado en el "Romantico Viajero" estuvo desde el 2021 en el primer equipo, hasta que en el 2023 fue cedido a Deportes Antofagasta, en el 2024 a Unión La Calera y esta última temporada en Magallanes.

Morales se suma a las salidas de Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio e Ignacio Tapia.