Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.6°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Mauricio Morales se despidió de Universidad de Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El volante agradeció su formación en el club.

Mauricio Morales se despidió de Universidad de Chile
 Instagram
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El volante Mauricio Morales se despidió de Universidad de Chile, tras terminar su vínculo con el equipo donde se formó. 

"Fueron 13 años perteneciendo al club más grande de Chile, estaré siempre agradecido de haberme formado como persona y como jugador", escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de imagenes vistiendo la camiseta azul.

El formado en el "Romantico Viajero" estuvo desde el 2021 en el primer equipo, hasta que en el 2023 fue cedido a Deportes Antofagasta, en el 2024 a Unión La Calera y esta última temporada en Magallanes.

Morales se suma a las salidas de Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio e Ignacio Tapia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada