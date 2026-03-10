Meneghini pende de un hilo: Si no logra un triunfo ante Coquimbo, se acaba su ciclo en la U

El entrenador argentino Francisco Meneghini quedó al borde del precipicio en la dirección técnica de Universidad de Chile, luego que logró un magro empate ante Universidad de Concepción en la sexta fecha.

Según información de Cooperativa Deportes, una facción de la directiva de Azul Azul analiza la destitución inmediata del profesional antes del viaje al norte, aunque todo apunta a que el duelo frente a Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" marcará el destino de su proceso.

El conjunto "laico" registra un solo triunfo oficial en lo que va de la temporada, conseguido ante Colo Colo en el Estadio Monumental. El resto de la campaña contempla empates y derrotas que dejaron a Universidad de Chile eliminada de la Copa Sudamericana y complicada en la parte baja de la tabla.

La situación en el Centro Deportivo Azul se agravó por la gran cantidad de jugadores lesionados, lo que puso en duda el trabajo del preparador físico Gonzalo Fellay. El plantel acumula múltiples bajas de figuras como Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

Francisco Meneghini dirigirá con la presión de obtener los tres puntos en Coquimbo, campeón vigente, para evitar su salida. En caso de no conseguir la victoria ante el cuadro "pirata", la administración "laica" iniciará gestiones para buscar su salida, según informamos en nuestra emisora.