Meneghini por amenazas de la barra de la U: Como equipo, queremos que los partidos se jueguen

El técnico de Universidad de Chile, Francisco "Paqui" Meneghini, hizo la previa del estreno del elenco azul en la Liga de Primera, y tuvo palabras para las amenazas realizadas por la barra Los de Abajo, la cual advirtió que debido a los altos precios de las entradas buscarán que se suspenda el partido ante Audax Italiano, programado para este viernes a las 20:00 horas.

"Como entrenador y como equipo queremos que los partidos se jueguen. Necesitamos que se jueguen los partidos, nos preparamos para eso y es con nuestra gente. Es recién el primer partido de la temporada, y con el club sancionado a nivel internacional el partido con Palestino será sin público, por lo que es vital el apoyo de nuestra gente y que podamos cuidar la localía", dijo el argentino en conferencia de prensa.

"Ojalá que todos los hinchas de la U puedan aportar su granito de arena en cada partido que nos toque jugar de local o de visita. Esta es una situación que me excede, no la puedo controlar, pero lo que sí quiero es que se pueda jugar", añadió.

Y en la cancha: "Estamos bien"

En relación a lo estrictamente futbolístico, Meneghini adelantó que el equipo está bien: "Nos queda un entrenamiento para afinar detalles. Hemos hecho una buena semana de preparación ante un rival complicado que terminó muy bien. No tenemos tantos registros de este año de ellos, pero tienen refuerzos que están participando de los amistosos", dijo.

"Esperamos que el equipo muestre una buena cara. Será el primer partido oficial, con nuestra gente. Confío mucho en que vamos a mostrar una buena versión, en donde dominemos el partido", añadió.

Además, el DT tuvo palabras para la importancia de los referentes, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas: "Converso mucho con ellos. Son jugadores con mucha experiencia y tienen claro que el equipo está por encima de todo. Ellos son jugadores que marcan el camino por su forma de entrenar y competir", expresó.