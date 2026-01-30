Meneghini y los incidentes en el Nacional: Lamento lo que pasó, hubo cosas que no estuvieron bien

Francisco Meneghini, técnico de Universidad de Chile, lamentó los incidentes que causaron barristas de Los de Abajo este viernes en el partido contra Audax Italiano en el Estadio Nacional, en el inicio de la Liga de Primera 2026.

"Accidentado es una buena manera de describir el partido, tuvo demasiados condimentos que no tienen que ver con el juego. En ese contexto, destaco el carácter del equipo, ante una adversidad temprana el equipo mostró ganas", fue la primera reflexión de "Paqui".

En la misma línea, indicó que "el desgaste pasó la cuenta, pero siempre respondieron, empujaron. No era el partido que queríamos que se diera".

Respecto a los incidentes, Meneghini señaló que "lamento lo que pasó, el fútbol tiene que ser una fiesta y hoy hubo cosas que no estuvieron bien".

"Más allá si tenía que suspenderse o no, el foco nuestro es tratar de estar conectado todo lo posible con el juego, porque es una situación difícil para todos", expresó.

Por último, volvió a valorar la actitud de sus dirigidos.

"Fueron muchos matices y encontramos un partido enredado, difícil de analizar. El equipo siempre estuvo dando lo mejor, a pesar de todas las dificultades", sentenció.