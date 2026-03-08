¿Michael Clark dejará la presidencia de Azul Azul?

En las últimas horas se proyectó la salida de Michael Clark de la presidencia de Azul Azul para la próxima junta de accionistas programada para abril, debido al complejo escenario institucional que gatilló la pérdida de respaldo del fondo de inversión controlador.

Según informó El Mercurio, la partida del ingeniero civil se precipitó debido a su situación ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El organismo regulador evaluó una sanción que incluyó la prohibición de ejercer cargos directivos si se ratifica el castigo en su contra, lo que, sumado a los constantes cuestionamientos del bloque opositor, obligó a la sociedad anónima a buscar una vía de salida.

El nombre que tomó mayor fuerza fue el de José Ramón Correa, abogado que representó legalmente a los hinchas azules agredidos en los incidentes ante Independiente por Copa Sudamericana, consolidando su posición tras adquirir el paquete accionario de la familia Schapira mediante la sociedad Romántico Viajero, operación que alcanzó los 7,5 millones de dólares.

La reestructuración en la testera de la U ocurrió en medio de un opaco presente deportivo, luego de que el equipo quedó eliminado de la Copa Sudamericana frente a Palestino en el último minuto.