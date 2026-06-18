Morales criticó el arbitraje tras victoria de la U: Son un poquito más quisquillosos con nosotros

Marcelo Morales, lateral izquierdo de Universidad de Chile, criticó el cometido del árbitro Piero Maza en la victoria por 2-0 sobre O'Higgins en la Liga de Primera, cuestionándolo por una jugada antes de irse al descanso.

En concreto, "Shelo" cuestionó que el colegiado le cobrara falta sobre Felipe Faúndez, decisión que a la postre fue ratificada por el VAR y significó que el gol de Eduardo Vargas no subió al marcador.

"Para mí no (es falta), yo me freno antes, el jugador ya va lanzado. Siento que a veces son un poquito más quisquillosos con nosotros, lo revisaron, se anuló y gracias a Dios pudimos ganar. El árbitro estaba a un metro, el línea igual y después en el VAR obviamente en cámara lenta las jugadas más pausadas se ven más fuertes, pero la jugada no fue falta", afirmó el carrilero, escogido como la figura por TNT Sports.

Con respecto al resultado, el zaguero admitió ante la transmisión oficial que "lo necesitábamos, en la semana lo dije teníamos que ganar sí o sí este partido para meternos en el tercer lugar y en la segunda rueda pelearlo con todo. Feliz, lo necesitábamos y ahora a pensar en la Copa Chile, que también es importante para nosotros".

Asimismo, el defensor destacó que "estuvimos más concentrados, la verdad que por pequeños errores de repente nos marcan, este partido estuvimos super concentrados, lo sacamos adelante, fuimos justos ganadores".

Por último, Morales se refirió al rol que cumplió esta noche en la retaguardia del Romántico Viajero. "Jugamos más con una línea de tres, me soltó un poquito más, llegué más a línea de fondo, me asocié mucho más con mis compañeros, pero también en línea de cuatro lo hago, muy cómodo", cerró.