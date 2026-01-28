Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Morales llegó para fichar en la U: "Feliz de volver al club que me vio crecer"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El lateral será la quinta incorporación de los azules para 2026.

Morales llegó para fichar en la U:
En portada

Universidad de Chile abrochará en las próximas horas a Marcelo Morales como su quinto refuerzo para esta temporada 2026 luego de que el lateral aterrizara la noche del martes a Santiago para realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato.

El futbolista vuelve al cuadro azul tras un año en el New York Red Bulls de Estados Unidos, club que lo cederá al conjunto estudiantil tras tener escasa continuidad.

"Feliz de volver al club que me vio crecer. Ahora faltan afinar los últimos detalles, los exámenes... feliz", expresó el jugador al arribar al país.

Sobre los objetivos en su regreso al elenco universitario, sostuvo: "Obviamente salir campeón, que es a lo que la U aspira todos los años, así que vamos a eso".

¿Cuándo y dónde juega la U?

Universidad de Chile se verá las caras este viernes 30 de enero ante Audax Italiano por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco azul jugará a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

