Morales y el presente de la U: "Somos muy autocríticos, el jueves tenemos que ganar sí o sí"

Universidad de Chile se prepara para un crucial compromiso este jueves ante O'Higgins con el objetivo de cerrar la primera rueda del torneo de la mejor manera, y en la antesala de este encuentro, el defensor azul Marcelo Morales analizó el presente del equipo, reconociendo la incomodidad del plantel por no haber podido sostener los buenos resultados en las últimas fechas.

"La verdad es que no se han dado los resultados en estos partidos. Como plantel estamos un poco frustrado porque sabemos que estamos al debe con la hinchada y con nosotros mismos. Estamos trabajando de muy buena manera, queremos conseguir triunfos. Sabemos que si ganamos el jueves nos metemos terceros en el campeonato, así que vamos a seguir trabajando de la misma manera", señaló el lateral en conferencia de prensa.

En esa misma línea, Morales coincidió con el diagnóstico interno sobre los altibajos futbolísticos que han mostrado en el terreno de juego. "Como lo dijo Fabián (Hormázabal) el otro día, hemos sido bastante irregulares. Hemos tenido rendimientos muy bajos como plantel y también individualmente. Somos muy autocríticos. Sabemos que tenemos que seguir mejorando. Nosotros somos los principales responsables, somos los que tenemos que dar la cara y estamos trabajando día a día para sacarlo adelante", afirmó de manera categórica.

Al ser consultado sobre los aspectos futbolísticos a corregir, el carrilero apuntó a la concentración y a la capacidad de sostener el buen juego mostrado en las primeras mitades de los encuentros, ejemplificando con lo ocurrido en partidos anteriores.

"Tenemos que ganar sí o sí, eso es lo primero. Sea como sea tenemos que ganar y terminar la primera rueda con un triunfo. Creo que debemos seguir haciendo lo que venimos haciendo generalmente los primeros minutos, los primeros tiempos. Como dijo Marcelo (Díaz), el partido con Calera el primer tiempo podríamos haber terminado 3-0 o 4-0 fácil. Por desconcentraciones que nos cuestan caro nos marcan y se nos complica un poco el partido. Es más que nada sostener lo que hemos venido haciendo en los primeros tiempos", detalló.