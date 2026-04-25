"Nacido para ser una leyenda": U. de Chile conmemoró a Leonel Sánchez en su natalicio 90

Universidad de Chile recordó este 25 de abril a Leonel Sánchez con una emotiva publicación en redes sociales, donde destacó su legado eterno en la historia del club. El goleador azul nació el 25 de abril de 1936 y este 2026 se cumplen 90 años desde esa fecha.

En la imagen compartida por la cuenta oficial azul se leyó la frase "Nacido para ser leyenda", junto a un mensaje en el que se señaló que este 25 de abril será recordado por siempre como el "Día del Gran Leonel".

La publicación también incluyó su fecha de nacimiento y el hashtag "LeonelInmortal", en una nueva muestra del cariño que sigue generando entre los hinchas del Romántico Viajero.

Fallecido el 2 de abril de 2022, Leonel Sánchez es una de las figuras más grandes en la historia de Universidad de Chile y del fútbol local.

Este sábado se disputa el clásico de la U contra Universidad Católica y los hinchas del cuadro "laico" publicaron mensajes pidiendo al plantel que "ganen por él".