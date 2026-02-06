"No hay recuerdos de algo así": Ministro Cordero destacó aplausos de hinchas de la U a Carabineros

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este viernes a los graves incidentes protagonizados por barristas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional, durante el duelo frente a Audax Italiano disputado la semana pasada.

Pese a los desmanes, el secretario de Estado destacó un hecho que calificó como "inédito" en el comportamiento de la hinchada laica frente a la intervención policial.

"Carabineros de Chile ingresó físicamente al lugar donde estaba ocurriendo el incidente. Y yo creo que no hay recuerdos, en las últimas décadas, de que la barra de la Universidad de Chile hubiese aplaudido a Carabineros cuando ingresó", resaltó el ministro.

Para Cordero, este gesto es una señal relevante de que "los propios clubes y sus hinchadas pueden separar a quienes cometen ilícitos", añadiendo que lo ocurrido demuestra que los fanáticos "han entendido que no es posible solidarizar con delincuentes".

Vínculos con el tráfico de drogas

El titular de Seguridad fue enfático en señalar la peligrosidad de los grupos que generan desórdenes al interior de los recintos deportivos, vinculándolos directamente con el crimen organizado.

"En esa barra en particular hay piños que están siendo investigados por tráfico de drogas. Varios de ellos se encuentran presos", reveló Cordero, agregando que estas facciones "utilizan los piños como mecanismo de reclutamiento para cometer delitos en otros lugares".

Finalmente, el ministro destacó que el club cumplió con la exigencia de seguridad privada adicional que se le solicitó y valoró que, dentro del saldo negativo de la jornada, se rescate que "las hinchadas separan hoy día la importancia del orden al interior del estadio para disfrutar de un evento deportivo".