Nuevos antecedentes lo perjudican: Tribunal rechazó cambio en medida cautelar de Michael Clark

Michael Clark, expresidente de Azul Azul, continuará en prisión preventiva por el caso Sartor, luego que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazara la solicitud de su defensa para modificar la medida cautelar.

Esta audiencia estaba fijada originalmente para el lunes 9 de noviembre, pero fue suspendida porque la defensa de Clark presentó nuevos antecedentes el fin de semana, los cuales no habían podido ser revisados.

Sin embargo, estos antecedentes presentados por la defensa no lograron modificar la situación de Clark, quien permanecerá en el Centro Penitenciario Capitán Yáber.

El fiscal de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya, cuestionó los antecedentes nuevos presentados por la defensa y afirmó que "finalmente no ayudan al señor Clark, lo perjudican".

Clark está con prisión preventiva desde el pasado 18 de agosto, por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad y para la investigación de 120 días, por el caso Sartor.

En concreto sobre el expresidente del club Universidad de Chile, está siendo indagado bajo los cargos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), lavado de activos y contrato simulado.