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Tópicos: Economía | Sectores productivos | Agricultura

Paro de camioneros complica la exportación de cerezas y el transporte interurbano

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las movilizaciones de transportistas provocan bloqueos y demoras en las rutas 5, 68 y 78.

La situación impacta al sector frutícola nacional en plena temporada de cosecha y envíos al extranjero.

Paro de camioneros complica la exportación de cerezas y el transporte interurbano
 ATON (referencial)

Desde Fedefruta advirtieron que la fruta cosechada no puede salir de los campos hacia los centros de proceso y advirtió sobre un "daño muy elevado".

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Las interrupciones de tránsito y congestiones causadas por el paro de camioneros en diversos puntos de la red vial nacional comenzaron a generar complicaciones logísticas, impactando a la agroindustria de exportación y provocando alteraciones en los servicios de buses interurbanos.

Los principales nudos de congestión y demoras se concentran en tramos de la Ruta 5, la Ruta 68 y la Ruta 78, así como en diversos accesos a los terminales portuarios, extendiendo los tiempos de traslado de insumos, mercaderías y productos perecibles.

La movilización coincide con el inicio de la temporada alta de exportación de cerezas y fruta fresca, cargas que requieren cadenas de frío continuas y tiempos acotados de traslado desde los predios hacia los frigoríficos y terminales marítimos.

Frente a esto, el presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta), Víctor Catán, afirmó que "el paro de los camioneros está generando graves afectaciones en la fruticultura chilena".

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Desde la SNA, su presidente, Antonio Walker, remarcó que las demoras pueden generar "daños irreparables para la agricultura chilena". (FOTO: ATON)

"En específico en la cereza, fruta que está cosechada o que está siendo cosechada no puede salir de los campos hacia los centros de proceso o frigoríficos, con un daño muy elevado; cosechas que también se están paralizando producto de la misma razón, o fruta que ya está procesada, que está en los frigoríficos, no puede ser destinada a los puertos para ser cargada y enviada a los centros de venta, específicamente China", advirtió Catán.

El representante de Fedefruta dijo esperar que "el gobierno y los camioneros puedan llegar a un acuerdo y se levante el paro a la brevedad".

Asimismo, gremios agroindustriales como Chilealimentos reportaron demoras en Talca, en la Ruta 5 Sur y en la Autopista del Sol (Ruta 78), alertando que los retrasos en la llegada de camiones a puerto derivan en sobrecostos operativos y amenazan los itinerarios de embarque internacional.

Riesgo comercial para los alimentos de exportación y situación de buses interurbanos

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), su presidente, Antonio Walker, subrayó que los bloqueos y demoras viales "afectan la producción y la distribución de alimentos tanto para Chile como para el mundo", por lo que "esto puede causar daños irreparables para la agricultura chilena".

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La situación impacta al sector frutícola nacional en plena temporada de cosecha y envíos al extranjero. (FOTO: ATON)

"Nos impide cumplir con los programas comerciales contraídos con los mercados de destino. Por eso estamos preocupados. Esto afecta directamente a los agricultores, afecta directamente a la agricultura", puntualizó.

Las consecuencias de la movilización también se han extendido al transporte de personas y a la distribución de energía. Empresas de buses interurbanos registraron cancelaciones, reducción de frecuencias y extensas demoras en terminales del país.

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