Paro de camioneros complica la exportación de cerezas y el transporte interurbano

Las interrupciones de tránsito y congestiones causadas por el paro de camioneros en diversos puntos de la red vial nacional comenzaron a generar complicaciones logísticas, impactando a la agroindustria de exportación y provocando alteraciones en los servicios de buses interurbanos.

Los principales nudos de congestión y demoras se concentran en tramos de la Ruta 5, la Ruta 68 y la Ruta 78, así como en diversos accesos a los terminales portuarios, extendiendo los tiempos de traslado de insumos, mercaderías y productos perecibles.

La movilización coincide con el inicio de la temporada alta de exportación de cerezas y fruta fresca, cargas que requieren cadenas de frío continuas y tiempos acotados de traslado desde los predios hacia los frigoríficos y terminales marítimos.

Frente a esto, el presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta), Víctor Catán, afirmó que "el paro de los camioneros está generando graves afectaciones en la fruticultura chilena".

Desde la SNA, su presidente, Antonio Walker, remarcó que las demoras pueden generar "daños irreparables para la agricultura chilena". (FOTO: ATON)

"En específico en la cereza, fruta que está cosechada o que está siendo cosechada no puede salir de los campos hacia los centros de proceso o frigoríficos, con un daño muy elevado; cosechas que también se están paralizando producto de la misma razón, o fruta que ya está procesada, que está en los frigoríficos, no puede ser destinada a los puertos para ser cargada y enviada a los centros de venta, específicamente China", advirtió Catán.

El representante de Fedefruta dijo esperar que "el gobierno y los camioneros puedan llegar a un acuerdo y se levante el paro a la brevedad".

Asimismo, gremios agroindustriales como Chilealimentos reportaron demoras en Talca, en la Ruta 5 Sur y en la Autopista del Sol (Ruta 78), alertando que los retrasos en la llegada de camiones a puerto derivan en sobrecostos operativos y amenazan los itinerarios de embarque internacional.

Riesgo comercial para los alimentos de exportación y situación de buses interurbanos

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), su presidente, Antonio Walker, subrayó que los bloqueos y demoras viales "afectan la producción y la distribución de alimentos tanto para Chile como para el mundo", por lo que "esto puede causar daños irreparables para la agricultura chilena".

La situación impacta al sector frutícola nacional en plena temporada de cosecha y envíos al extranjero. (FOTO: ATON)

"Nos impide cumplir con los programas comerciales contraídos con los mercados de destino. Por eso estamos preocupados. Esto afecta directamente a los agricultores, afecta directamente a la agricultura", puntualizó.

Las consecuencias de la movilización también se han extendido al transporte de personas y a la distribución de energía. Empresas de buses interurbanos registraron cancelaciones, reducción de frecuencias y extensas demoras en terminales del país.