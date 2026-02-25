"Nunca voy a decir algo así": Zaldivia paró en seco polémica "filtración" de Ramón Fernández

Matías Zaldivia desmintió categóricamente los dichos de Ramón Fernández, quien filtró que el defensor había culpado a los cambios del técnico Francisco Meneghini por el empate 2-2 ante Deportes Limache. En la previa del Superclásico, el zaguero aclaró la situación y negó haber emitido juicios sobre la dirección técnica.

El referente de Universidad de Chile reconoció que mantuvo una conversación con el ex volante, pero descartó de plano la versión entregada en el programa de TNT Sports. "Sí hablé con él, pero no dije nada de los cambios. No dije nada ni parecido. Nunca me metería en las decisiones técnicas de nosotros", sentenció Zaldivia en conferencia de prensa.

Para cerrar la polémica, el jugador enfatizó que jamás realizaría ese tipo de comentarios por respeto al plantel. "El que entra también es un compañero mío, entonces yo en ese sentido nunca voy a decir algo así", concluyó, buscando centrar la atención en el crucial duelo de este domingo ante Colo Colo.