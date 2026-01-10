Octavio Rivero arribó a Santiago para sumarse a Universidad de Chile

El delantero uruguayo Octavio Rivero arribó durante la tarde de este sábado a Santiago para convertirse en nuevo jugador de Universidad de Chile.

Rivero, de 33 años, llegó al país tras su salida de Barcelona de Guayaquil y tuvo escuetas palabras en el aeropuerto, siempre acompañado por el equipo de comunicaciones del cuadro estudiantil.

El ariete estuvo dos temporadas en Barcelona, y en 2025 destacó con 14 goles en 38 partidos disputados.

Para Rivero, la U será su quinta experiencia en el fútbol chileno, tras sus pasos por O'Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española.

Firmado el contrato, Rivero se convertirá en el segundo refuerzo oficial del equipo, sumándose al histórico Eduardo Vargas.