Octavio Rivero arribó a Santiago para sumarse a Universidad de Chile
El uruguayo terminó su vínculo con Barcelona de Guayaquil.
El uruguayo terminó su vínculo con Barcelona de Guayaquil.
El delantero uruguayo Octavio Rivero arribó durante la tarde de este sábado a Santiago para convertirse en nuevo jugador de Universidad de Chile.
Rivero, de 33 años, llegó al país tras su salida de Barcelona de Guayaquil y tuvo escuetas palabras en el aeropuerto, siempre acompañado por el equipo de comunicaciones del cuadro estudiantil.
El ariete estuvo dos temporadas en Barcelona, y en 2025 destacó con 14 goles en 38 partidos disputados.
Para Rivero, la U será su quinta experiencia en el fútbol chileno, tras sus pasos por O'Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española.
Firmado el contrato, Rivero se convertirá en el segundo refuerzo oficial del equipo, sumándose al histórico Eduardo Vargas.