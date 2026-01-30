Octavio Rivero entró en la convocatoria de la U para enfrentar a Audax Italiano

Universidad de Chile presentó su lista de convocados para enfrentar a Audax Italiano este viernes 30 a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional, encuentro válido por la fecha 1 de la Liga de Primera.

Entre los nombres destaca la presencia del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien asomaba como titular para el primer partido oficial de Francisco "Paqui" Meneghini, pero una lesión lo tuvo sin entrenar con normalidad durante la semana.

El refuerzo uruguayo salió lesionado en la derrota 3-0 de la U frente a Universitario de Perú el pasado 24 de enero, y pese a ello apareció en la lista de jugadores que abrirán el torneo este viernes.

¿Cuándo y dónde juega la U?

Universidad de Chile se verá las caras este viernes 30 de enero ante Audax Italiano por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco azul jugará a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Esta es la lista de citados