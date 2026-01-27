Octavio Rivero es duda para el estreno de la U en la Liga de Primera

El delantero uruguayo Octavio Rivero se transformó en el primer dolor de cabeza del técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, luego de saberse de una lesión que lo tiene en duda de cara al estreno en la Liga de Primera 2026 ante Audax Italiano.

Según información de Cooperativa Deportes, Rivero irá citado pese a su falta de fútbol.

No obstante, el jugador mantiene una dolencia en el tobillo, por lo que no ha entrenado a la par de sus compañeros, y seguirá siendo evaluado.

¿Cuándo y dónde juega la U?

Universidad de Chile se verá las caras este viernes 30 de enero ante Audax Italiano por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco azul jugará a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.