Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.3°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Octavio Rivero es duda para el estreno de la U en la Liga de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El charrúa arrastra falta de fútbol y una dolencia en un tobillo.

Octavio Rivero es duda para el estreno de la U en la Liga de Primera
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero uruguayo Octavio Rivero se transformó en el primer dolor de cabeza del técnico de Universidad de Chile, Francisco Meneghini, luego de saberse de una lesión que lo tiene en duda de cara al estreno en la Liga de Primera 2026 ante Audax Italiano.

Según información de Cooperativa Deportes, Rivero irá citado pese a su falta de fútbol.

No obstante, el jugador mantiene una dolencia en el tobillo, por lo que no ha entrenado a la par de sus compañeros, y seguirá siendo evaluado.

¿Cuándo y dónde juega la U?

Universidad de Chile se verá las caras este viernes 30 de enero ante Audax Italiano por la fecha 1 de la Liga de Primera.

El elenco azul jugará a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada