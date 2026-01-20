Octavio Rivero fue figura goleadora en triunfo amistoso de la U

El delantero uruguayo Octavio Rivero dio que hablar en el amistoso que Universidad de Chile jugó ante Santiago Wanderers al anotar un doblete en la victoria por 3-1 en el Centro Deportivo Azul.

El charrúa, que llegó en el presente mercado, hizo gala de su oportunismo y marcó dos goles en una práctica que se dividió en dos tiempos de 30 minutos.

El tercero de los azules fue obra del defensor Felipe Salomoni.

¿Cuándo jugará la U su próximo partido?

Universidad de Chile ahora se enfocará en su próximo partido, a disputarse el próximo sábado ante Universitario de Lima en la capital peruana.

El duelo es parte de la Noche Crema y se jugará a las 22:00 horas de nuestro país.