Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Octavio Rivero fue figura goleadora en triunfo amistoso de la U

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco azul ahora se enfocará en el duelo ante Universitario de Lima.

El delantero uruguayo Octavio Rivero dio que hablar en el amistoso que Universidad de Chile jugó ante Santiago Wanderers al anotar un doblete en la victoria por 3-1 en el Centro Deportivo Azul.

El charrúa, que llegó en el presente mercado, hizo gala de su oportunismo y marcó dos goles en una práctica que se dividió en dos tiempos de 30 minutos.

El tercero de los azules fue obra del defensor Felipe Salomoni.

¿Cuándo jugará la U su próximo partido?

Universidad de Chile ahora se enfocará en su próximo partido, a disputarse el próximo sábado ante Universitario de Lima en la capital peruana.

El duelo es parte de la Noche Crema y se jugará a las 22:00 horas de nuestro país.

En portada