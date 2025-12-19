Renato Paiva: La U es un gigante de Chile y ningún entrenador puede decir que no a los grandes clubes

El técnico portugués Renato Paiva habló sobre la opción de asumir en la banca de Universidad de Chile, y elogió al cuadro nacional, señalando que "ningún entrenador puede decir no a los grandes clubes".

En diálogo con el medio portugués A Bola, Paiva explicó su trabajo en Sudamérica y sostuvo que "es normal que mi trabajo llame la atención de esos equipos, es algo obvio. Y Universidad de Chile es un gigante campeonato de Chile y un club muy grande de América del Sur, con historia".

"Es un club que pelea constantemente para ser campeón y obviamente es un club que siempre es atractivo para ser un entrenador. Es un desafío grande y me gustan los retos, pero lo único que puedo decir ahora es que la U es un club muy grande, y ningún entrenador puede decir que no a los grandes clubes", aseveró.

Paiva incluso reveló que recibió una oferta para digirir a una selección sudamericana, sin especificar si la oferta llegó desde Perú, pero afirmó que no es su deseo en este momento de su carrera.

"Me siento demasiado joven para entrenar a una selección nacional; aún es muy pronto. Lo que quiero es entrenar todos los días, tener partidos. Eso es lo que me desafía", precisó.