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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Renato Paiva reapareció en la órbita de la U y la opción de Rueda perdió fuerza

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Mientras el portugués ya estuvo en carpeta a inicio de año, el colombiano perdió terreno por su perfil poco ofensivo.

Renato Paiva reapareció en la órbita de la U y la opción de Rueda perdió fuerza
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En medio de la búsqueda de técnico por parte de Universidad de Chile tras la salida de Francisco Meneghini, en el cuadro azul asomó nuevamente el nombre del entrenador portugués Renato Paiva.

De acuerdo a lo informado por Cooperativa Deportes, el extécnico de Botafogo y otros tantos equipos brasileños es opción nuevamente dado que a fines de 2025 ya se sentaron a negociar.

Esto se suma a que en el cuadro azul hay caja para hacerle una oferta al lusitano, porque la indemnización de "Paqui" fue solo de tres meses de sueldo.

El nombre de Paiva compite con el de Jorge Fossati, quien sigue siendo una opción y su nombre se mantiene en carpeta pese a los dichos del técnico uruguayo tras haber conversado con Manuel Mayo, gerente deportivo de los azules.

Esto se suma a que el argentino Fernando Gago, quien ayer domingo sonó como opción, no está en la lista principal de candidatos de Azul Azul.

Además, la opción del colombiano Reinaldo Rueda quedó prácticamente descartada dado que su perfil es menos ofensivo de lo que busca la directiva.

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