Los principales socios de Sartor, Pedro Pablo Larraín y Alfredo Harz, manifestaron su intención de sacar a Pablo Milad de la presidencia de la ANFP en 2022, cuando el dirigente buscaba su reelección al mando del organismo rector del fútbol chileno, según quedó expuesto en los chats que salieron a la luz en el marco de la investigación judicial contra el grupo empresarial.

De acuerdo con los antecedentes revelados por los periodistas Jonathan Flores Belmar y Fernando Agustín Tapia en una investigación del programa "Informe Especial" de TVN, en la página 19 del documento de 33 carillas que reúne las conversaciones de los ejecutivos aparece un intercambio fechado el 22 de octubre de 2022, a 17 días de las elecciones en Quilín.

"Sino sacamos a Milad ya saben cómo va a seguir la xxx para la U", escribió textualmente Larraín a las 22:50 horas, ante lo cual Harz respondió "Fernando Aguad de presi". Un minuto después, el fundador de Sartor dejó en claro su postura: "Ojalá cualquiera menos Milad".

Por entonces, tres candidatos aspiraban a la presidencia de la ANFP: Milad, Lorenzo Antillo y Fernando Aguad. Universidad de Chile estaba entre los clubes que respaldaban la candidatura de Antillo, cuya lista integraba Cecilia Pérez, entonces vicepresidenta de Azul Azul.

Finalmente, el 8 de noviembre de 2022, Milad consiguió su reelección tras imponerse por 34 votos contra 15 a Antillo en segunda vuelta, luego de captar los 11 sufragios que recibió Aguad en la primera votación. Los mensajes revelados dan cuenta del interés de los socios de Sartor por impedir su continuidad, aunque no detallan gestiones concretas para conseguirlo.