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Festival de Viña del Mar 2027 tiene parrilla de artistas y comediantes confirmada
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El evento se hará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027.
El evento se hará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027.
El Festival de Viña del Mar confirmó su parrilla de artistas y humoristas para su edición 2027, la cual se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero.
Reik, Pablo Alborán, la coreana Jihyo y Farruko son parte de lo más destacado en materia musical, sumándose a la ya confirmada Laura Pausini.
En cuanto a los chilenos se confirmaron los retornos del grupo La Ley con su formación completa comandada por Beto Cuevas y de Gondwana junto a su histórico cantante Quique Neira.
Esta es la programación de artistas y humoristas completa del Festival de Viña del Mar 2027: