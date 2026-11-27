El Festival de Viña del Mar confirmó su parrilla de artistas y humoristas para su edición 2027, la cual se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero.

Reik, Pablo Alborán, la coreana Jihyo y Farruko son parte de lo más destacado en materia musical, sumándose a la ya confirmada Laura Pausini.

En cuanto a los chilenos se confirmaron los retornos del grupo La Ley con su formación completa comandada por Beto Cuevas y de Gondwana junto a su histórico cantante Quique Neira.

Programación Viña 2027

Esta es la programación de artistas y humoristas completa del Festival de Viña del Mar 2027:

Lunes 22

Laura Pausini

Silvestre Dangond

Martes 23

Reik

Farruko

Miércoles 24

La Ley

Gondwana y Quique Neira

Jueves 25