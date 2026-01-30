Senado de la Universidad de Chile pide evaluar el retiro del nombre y símbolos al club ante crisis en Azul Azul

El vínculo entre la Universidad de Chile y Azul Azul sufrió un nuevo traspié luego de que el Senado Universitario, organismo de carácter normativo y estratégico de la Casa de Estudios y representante de la comunidad universitaria, se manifestara en torno a las complicaciones que vive la sociedad anónima debido a las sanciones impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a Michael Clark y Sartor AGF.

El documento del Senado Universitario, publicado en su cuenta de Instagram, es directo al señalar que la situación actual vulnera pilares fundamentales de la casa de estudios, como la probidad, la transparencia y la integridad ética.

"El Senado Universitario de la Universidad de Chile manifiesta su preocupación por el perjuicio al nombre y a los emblemas institucionales derivadas de las sanciones impuestas por la CMF y de las múltiples acciones legales entabladas contra Sartor AGF y el señor Michael Clark Varela", reza el texto.

En esa línea, el organismo fue enfático respecto a la figura del timonel de Azul Azul: "El Senado Universitario considera que la permanencia del señor Clark Varela en el gobierno corporativo de Azul Azul es incompatible con los valores y principios de la Universidad de Chile".

Evaluación del uso del nombre y símbolos

La advertencia más severa de la declaración radica en la posibilidad de romper el vínculo identitario que une a la institución educativa con el club de fútbol. Ante lo que califican como una afectación directa a la imagen de la U, el Senado hizo un llamado a las autoridades superiores a tomar medidas drásticas.

"El Senado Universitario convoca a todos los órganos superiores de nuestra institución a revisar en conjunto y con urgencia las condiciones bajo las cuales se ha concedido el uso del nombre y de los emblemas de la Universidad de Chile, y evaluar su continuidad", sentencia el documento.