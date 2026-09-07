Sensible baja en la U: Se conoció la gravedad de la lesión que sufrió Lucas Barrera

La frenética victoria de Universidad de Chile sobre Coquimbo Unido en el Estadio Nacional este pasado sábado no solo dejó alegrías, si no que también preocupaciones por la dolencia que marginó al volante argentino Lucas Barrera en medio del encuentro.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, el mediocampista de 20 años sufrió un esguince de rótula que lo obligó a salir en el minuto 27 de partido y lo mantendrá alejado de las canchas por cerca de un mes.

Con este panorama, Barrera no estará disponible para los tres próximos encuentros tanto en Liga de Primera como Copa Chile. El primero, ante Deportes La Serena este domingo 13 de septiembre y luego se perderá la llave de octavos ante Everton entre el 24 y 27 de dicho mes.

Pese a esta situación, también pudimos conocer que el volante aprovechó esta pausa para acordar con la dirigencia la actualización de su remuneración a escala de plantel profesional, después de tener sueldo de juvenil, y también una extensión de contrato hasta 2029.