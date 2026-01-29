Sernac ofició a Azul Azul por reclamos de hinchas sancionados para debut de la U

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) envió un oficio a Azul Azul tras los reclamos recibidos de parte de un importante grupo de hinchas de Universidad de Chile que fueron sancionados por la ANFP, prohibiéndoles el ingreso para el encuentro de este viernes ante Audax Italiano por el inicio de la Liga de Primera.

El organismo detalló que con este requerimiento buscan "recabar antecedentes para conocer cómo se determinó a las personas afectadas y si existió información oportuna a los consumidores", con el objetivo de evaluar cómo se determinó a los forofos afectados, de los cuales 1.700 eran abonados.

Entre otras cosas, la entidad le solicitó a la concesionaria que administra al cuadro laico que entregara su versión de los hechos, copia de los contratos de abonos, número exacto de abonados perjudicados y el mecanismo usado para su identificación.

Además, exigió a la sociedad anónima que "detalle si los hechos que motivaron la sanción emitida por la ANFP respecto de consumidores abonados, contempla eventuales mecanismos de devolución proporcional o compensación por los servicios no prestados, o bien, si esta situación se encuentra informada previamente en los términos del contrato".

Por último, el Servicio advirtió que "en caso de detectarse infracciones, se reserva el ejercicio de todas las acciones que le otorga la ley, incluyendo acciones judiciales, procedimientos colectivos u otros mecanismos de protección al consumidor".