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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Siguen las malas noticias en la U: Zaldivia se resintió de su lesión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensa arrastra un desgarro que lo ha tenido fuera de las canchas desde el 10 de mayo.

Siguen las malas noticias en la U: Zaldivia se resintió de su lesión
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El mal panorama dentro de Universidad de Chile parece no tener final y ahora se confirmó que Matías Zaldivia se resintió de una lesión y será baja durante todo julio.

El zaguero sufrió un desgarro durante el encuentro por Copa de la Liga ante Unión La Calera, duelo disputado el 10 de mayo donde el "Romántico Viajero" cayó 1-0 ante los "cementeros", el cual fue hasta la fecha la última aparición de Zaldivia.

Según información de Cooperativa Deportes, el defensor recayó este martes en su recuperación de la molestia y atrasó su vuelta a las canchas, indicando que no estará disponible para el partido de los azules que se jugará este domingo ante Santiago Wanderers ni para la renaudación de la Liga de Primera el día 26.

Debido a esto, la dupla de centrales de Universidad de Chile seguirá siendo Nicolás Ramírez junto a Bianneider Tamayo, ya que Franco Calderón no convence al entrenador Fernando Gago, siempre fiel a la información de nuestra emisora.

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