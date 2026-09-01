Tensión en la U: Las diferencias con el plantel que complican el proceso de Fernando Gago

Tras registrar dos caídas consecutivas, por 2-1 ante Colo Colo y Universidad de Concepción en la Liga de Primera, Universidad de Chile enfoca sus trabajos para el partido ante Coquimbo Unido en medio de un clima adverso por la figura de Fernando Gago.

Según conocimos en Cooperativa Deportes, el estratego sostuvo una reunión con la directiva de la concesionaria para descartar la opción de una posible renuncia. Aunque este respaldo de la dirigencia no fue compartido por un camarín que optó por tomar distancia.



Así lo detallaron en La Tercera, ya que la sustitución a Charles Aránguiz en el Superclásico fue lo que generó molestias entre los jugadores. A ello se le suman las constantes mediciones y la imposibilidad de reemplazar a Lucas Assadi, quien partió a Suecia.

Gago mantiene un contrato vigente por un año más con el elenco universitario, con el cual deberá despejar todas sus dudas tras ceder el segundo lugar por diferencia de gol ante la UC.

Los "azules" recibirán a Coquimbo Unido el sábado 5 de septiembre a partir de las 20:00 horas por la fecha 22 en la Liga de Primera.