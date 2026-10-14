Tribunal castigó a hinchas de la U por incidentes del Sausalito

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a 2.866 hinchas de Universidad de Chile con la prohibición de ingresar a los próximos cuatro partidos oficiales del equipo, debido a los graves incidentes registrados durante el encuentro ante Everton, disputado el pasado 24 de septiembre en el Estadio Sausalito por la Copa Chile.

Según establece la sentencia de la Primera Sala, el castigo afecta a las personas identificadas como asistentes de la Galería Laguna, desde donde se lanzaron bengalas y fuegos artificiales que provocaron la suspensión del encuentro en el minuto 82.

La sanción se aplicará en los cuatro siguientes encuentros oficiales de Universidad de Chile, independientemente de si juega como local o visitante y de la competición en que participe, a contar de la notificación del fallo.

El Tribunal determinó que los clubes y las empresas encargadas de la venta de entradas deberán bloquear las cédulas de identidad de las personas sancionadas para impedir que adquieran boletos o ingresen a los estadios. La nómina de los 2.866 afectados tendrá carácter reservado.

La resolución también establece que no es necesario acreditar la participación individual de cada asistente en los incidentes, debido a que el artículo 66 del Código de Procedimiento y Penalidades permite sancionar a quienes se encontraban en los sectores donde se originaron los hechos de violencia.

Estas mismas 2.866 personas ya habían sido objeto de una prohibición de ingreso para la revancha ante Everton, medida que en aquella oportunidad fue adoptada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.

Everton también fue sancionado

Everton también recibió una sanción, consistente en una multa de 50 Unidades de Fomento, debido a su responsabilidad como organizador del espectáculo. El Tribunal reconoció que el club cumplió e incluso superó algunas medidas de seguridad exigidas por las autoridades, pero consideró que aquello no lo liberaba de responsabilidad por el ingreso de pirotecnia al recinto.

Entre los antecedentes presentados en su defensa, el conjunto viñamarino entregó un llamativo relato sobre la manera en que los barristas visitantes ingresaron los elementos prohibidos. Según Everton, un grupo de personas robó un bote para cruzar la Laguna Sausalito y acercarse al estadio, mientras otros hinchas generaban disturbios para distraer a Carabineros y al personal de seguridad.

La institución sostuvo que esta maniobra permitió introducir pirotecnia por un acceso no habilitado y defendió que se trató de una acción planificada que superó sus posibilidades de control. El Tribunal recogió estos antecedentes en la sentencia, aunque el relato del bote corresponde a los descargos presentados por Everton.

El fallo también consideró que los hinchas del cuadro local lanzaron fuegos artificiales al comienzo del compromiso, mientras que los incidentes posteriores protagonizados desde el sector visitante pusieron en riesgo a jugadores, árbitros y espectadores, lo que motivó la suspensión del partido.