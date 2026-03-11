Sin "Paqui" y con DT interino: La U se alista para duelo ante Coquimbo
El plantel de Universidad de Chile cumplió este miércoles su primer entrenamiento bajo las órdenes de John Valladeres, técnico que asume como interino tras la salida de Francisco "Paqui" Meneghini.
