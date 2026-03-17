Una opción menos: Renato Paiva dijo no a Universidad de Chile

La búsqueda de un reemplazo para Francisco Meneghini en el rol como director técnico en Universidad de Chile enfrentó un contratiempo, ya que el portugués Renato Paiva rechazó la opción de tomar la vacante.

Según supimos en Cooperativa Deportes, desde Azul Azul volvieron a contactarse con quien también fue opción al momento de contratar a "Paqui". Sin embargo, en esta ocasión el exentrenador de Botafogo no aceptó debido a que ya no entra en sus planes.

En unas declaraciones recogidas por La Tercera, su representante Mohamed Afzal aclaró que: "El club chileno es algo que ya no está en nuestros planes inmediatos. Renato Paiva está encaminado en otras situaciones".

Con esto, la dirigencia tendrá que apuntar a los tres nombres que mantienen a Eduardo Berizzo como prioridad, seguido por un Fernando Gago que está interesado bajo un alto salario y, por último, a un viejo conocido como Martín Lasarte.