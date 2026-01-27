Universidad de Chile aplicó derecho de admisión a hinchas por incidentes con Coquimbo Unido

Universidad de Chile aplicó derecho de admisión a alrededor de 15 personas tras los incidentes cometidos en el partido contra Coquimbo Unido, en el Estadio Santa Laura el pasado 2 de diciembre.

Según informamos en Cooperativa Deportes, durante el proceso de investigación de estos hechos, el club universitario aplicó el artículo 102 de la Ley 19.327 a 15 personas, el cual contempla la prohibición de ingreso a los eventos deportivos organizados por la institución.

Mediante reconocimiento facial, se pudo identificar a quienes instalaron lienzos no autorizados, lanzaron fuegos de artificio, encendieron bengalas y provocaron actos de violencia en el duelo contra los "piratas".

Esta sanción se suma al castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP a 3.327 personas, ubicadas en la galería norte en el partido frente a Coquimbo, quienes no podrán ingresar al Estadio Nacional este viernes 30, cuando Universidad de Chile reciba a Audax Italiano.