Universidad de Chile arriesga nueva sanción tras duro informe por pirotecnia ante Limache

El árbitro Fernando Véjar denunció graves infracciones de seguridad protagonizadas por la hinchada de Universidad de Chile durante el empate 2-2 frente a Deportes Limache. El documento oficial del partido detalló que el compromiso, disputado en el Estadio Nacional, resultó interrumpido debido al uso de pirotecnia.

"Al minuto 70 desde la galería norte y codo nororiente, lugar donde se ubicaba la hinchada local, lanzan fuegos de artificio y bengalas durante cuatro minutos aproximadamente, obligando a detener el partido", escribió el colegiado Fernando Véjar en el informe publicado este lunes.

Lo ocurrido en la cuarta fecha revistió especial gravedad, ya que Universidad de Chile se encontraba cumpliendo la primera de tres jornadas de castigo impuestas por el Tribunal de Disciplina. Debido a los desmanes registrados anteriormente ante Audax Italiano, el equipo "laico" debió jugar este encuentro con la galería sur de Estadio Nacional completamente clausurada.

En el plano futbolístico, el conjunto dirigido por el técnico argentino Francisco Meneghini no logró sellar la victoria. Los goles azules fueron anotados por el volante nacional Javier Altamirano y el defensor Nicolás Ramírez. Sin embargo, el cuadro de la Región de Valparaíso rescató la paridad con tantos de Daniel Castro y Yerko González en el epílogo del duelo.

Ahora, la primera sala del organismo disciplinario de la ANFP deberá sesionar para determinar si aplica una sanción adicional contra la institución universitaria. La reincidencia en el uso de elementos prohibidos podría poner en riesgo los próximos partidos con aforo reducido ya programados ante Universidad de Concepción y Deportes La Serena.

- Revisa el informe.