Universidad de Chile aseguró la renovación de Eduardo Vargas

Universidad de Chile avanzó sus movimientos de cara a la temporada 2027 y aseguró la renovación del delantero Eduardo Vargas, goleador del equipo en la Liga de Primera.

Como informamos en Cooperativa Deportes, sus 13 goles en el torneo de Primera División, y 16 en total con la Copa Chile y Copa de la Liga, le valieron aumentar su contrato por un año más, incluyendo un alza salarial.

Por otra parte, la U mantiene conversaciones positivas para extender el vínculo de Charles Aránguiz, otro histórico del club y también figura vital de su mediocampo.

El "Príncipe" busca asegurar al menos toda la temporada 2027. La dirigencia, en tanto, apunta a seguir con el volante hasta fines de 2028.

Un nombre que dejará el Centro Deportivo Azul será el arquero Cristopher Toselli, golero que no ha tenido minutos en la presente campaña, siendo relegado a la banca por Fernando Gago incluso en partidos donde Gabriel Castellón no pudo alinear.