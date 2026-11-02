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Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Universidad de Chile definió estadio para enfrentar a Cobresal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los azules volverán al Estadio El Teniente para un encuentro que se disputará en simultáneo con Ñublense y Colo Colo, duelo que puede consagrar campeón al conjunto "albo".

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Universidad de Chile jugará ante Cobresal en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el compromiso correspondiente a la fecha 27 de la Liga de Primera, programado para el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas.

El equipo dirigido por Fernando Gago volverá a ejercer su localía en el recinto de la Región de O'Higgins, según informamos en Cooperativa Deportes.

El encuentro sufrió una modificación en su programación por parte de la ANFP, que lo adelantó desde el lunes 9 de noviembre a las 20:00 horas para disputarlo en simultáneo con la visita de Colo Colo a Ñublense, donde el conjunto de Macul tendrá su primera oportunidad de conquistar el título.

Con 58 puntos y una ventaja de 10 sobre Universidad de Chile, Colo Colo será campeón si gana en Chillán, independientemente del resultado de los azules.

Para evitar la coronación del equipo de Fernando Ortiz en esta jornada, la U necesita derrotar a Cobresal y esperar que el líder no consiga los tres puntos ante Ñublense.

Programación de los partidos

Domingo 8 de noviembre

  • Universidad de Chile vs. Cobresal. 15:00 horas. Estadio El Teniente de Rancagua.
  • Ñublense vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún" de Chillán.

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