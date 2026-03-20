Universidad de Chile oficializó a Fernando Gago como su nuevo director técnico

Los caminos de Fernando Gago y Universidad de Chile finalmente se unieron este viernes de manera oficial y, tras la salida de Francisco Meneghini, en Azul Azul se selló el arribo del estratega argentino después de varias semanas de especulación.

El exvolante de Real Madrid se impuso a otros candidatos de peso como Martín Lasarte, Jorge Fossati y Eduardo Berizzo. Con esto, arriba a Santiago junto a Fabricio Coloccini y Diego Navone como ayudantes técnicos, mientras que Roberto Luzzi ejercerá como preparador físico.

En su período como técnico, Gago conquistó dos títulos dirigiendo a Racing Club y después tuvo pasos por Guadalajara, Boca Juniors y Club Necaxa. En sus últimas dos etapas, acabo siendo cuestionado por sus resultados y despedido por el rendimiento de sus equipos.

Por lo pronto, el oriundo de Ciudadela de Buenos Aires se preparará para tener su debut en la U este próximo martes 24 de marzo, cuando a su equipo le toque recibir a Unión La Calera por la segunda fecha de La Copa de La Liga a las 18:00 horas.