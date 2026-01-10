Universidad de Chile oficializó a Lucas Romero como segundo refuerzo de la temporada

Lo que era un arribo inminente terminó por oficializarse este sábado, ya que en Universidad de Chile oficializaron el préstamo del volante defensivo Lucas Romero proveniente desde Recoleta FC de Paraguay.

El mediocampista guaraní y también seleccionado fue pretendido por el cuadro "azul" desde noviembre de 2025, pero no fue hasta este 2026 que se llevaron a cabo las negociaciones para traerlo.

Así mismo, tras llegar al aeropuerto durante este viernes, el "Romántico Viajero" inició su campaña de presentación a través de la publicación de distintos simbolismos que dieron a entender que el trato estaba hecho.

En su última temporada, Romero disputó 34 encuentros en los que anotó en una oportunidad y marcó dos asistencias. Aquello le valió para ser considerado por Gustavo Alfaro en los amistosos de Paraguay ante México y Estados Unidos.