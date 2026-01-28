Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Universidad de Chile oficializó el regreso de Marcelo Morales tras un año en la MLS

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor de 22 años, formado en el club, vuelve a la institución tras un paso sin regularidad por New York Red Bulls de Estados Unidos, donde disputó apenas cinco partidos como titular.

Universidad de Chile oficializó este miércoles el regreso del lateral izquierdo Marcelo Morales, quien vuelve al club tras una temporada en New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El defensor de 22 años, formado en el cuadro estudiantil, partió al fútbol norteamericano en 2025, pero no logró la regularidad esperada. En su paso por el equipo de Nueva York, disputó apenas cinco partidos con el plantel titular y ocho con el cuadro de proyección.

El club oficializó el retorno con una serie de publicaciones en sus redes sociales, dándole la bienvenida con la frase "Qué lindo es tenerte de vuelta" y un video con el lema "Corazón azul toda la vida", sellando el fichaje del canterano para la temporada 2026.

El lateral nacional llega al equipo en calidad de préstamo por un año con opción de compra. El canterano azul se suma así a los arribos de los delanteros Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, y del volante Lucas Romero, conformando un plantel de alto nivel.

Durante sus cinco temporadas previas en el club (2020-2024), "Chelo" sumó 111 partidos, registrando 2 goles y 16 asistencias. En su palmarés destaca el título de la Copa Chile 2024. Su rendimiento también lo llevó a la selección chilena, donde debutó a nivel adulto contra Brasil en las Clasificatorias mundialistas.

Tras superar con éxito las evaluaciones médicas, Morales ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico de Francisco Meneghini para integrarse de inmediato a los trabajos del equipo.

