Universidad de Chile oficializó la baja de Lucas Assadi para el Superclásico

Tras días de incertidumbre sobre su recuperación, Universidad de Chile confirmó la ausencia de Lucas Assadi para el Superclásico 199 ante Colo Colo este domingo, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

El elenco azul publicó su lista de convocados, donde destacó la baja del "10", cuyo esguince no le permitirá enfrentar a los albos.

El DT azul Francisco Meneghini ya había adelantado durante la semana que "lo de Lucas fue una torcedura de tobillo importante, pero estamos viendo la evolución.

Finalmente se decidió que lo mejor es esperar y que Assadi llegue en buenas condiciones para el partido ante Palestino, por la fase previa de Copa Sudamericana, de este miércoles.

La baja del volante se sumó a la del delantero Octavio Rivero, quien está lesionado de la rodilla.