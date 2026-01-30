Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

Universidad de Chile presentará querellas contra detenidos que causaron incidentes en el Nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro estudiantil publicó un comunicado durante el partido con Audax Italiano.

Universidad de Chile, a través de un breve comunicado, informó que presentará querellas en contra de los detenidos por los incidentes en el Estadio Nacional, durante el partido contra Audax Italiano en el inicio de la Liga de Primera 2026.

De acuerdo al comunicado, la U se querellará "por daños en el contexto de ley de violencia en los estadios y en contra de todas las personas que sean identificadas por nuestro sistema biométrico".

Los incidentes causados por un grupo de barristas comenzaron apenas empezó el partido, con destrozos en la galería sur.

Durante el entretiempo y la segunda parte del partido la situación empeoró, ya que intentaron invadir la cancha e iniciaron un foco de incendio, que provocó la interrupción del juego por varios minutos.

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad y Carabineros, el fuego pudo controlarse y los barristas fueron desalojados del estadio, con al menos cuatro detenidos.

