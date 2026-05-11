Universidad de Chile renovó el contrato de Lucas Assadi

Universidad de Chile cerró la renovación de contrato de Lucas Assadi hasta el 2028, una operación que le permite asegurar la continuidad de uno de sus futbolistas formados en casa.

El jugador terminaba su vínculo a fin de año y quedaba en condición de negociar como agente libre a mitad de temporada, por lo que su situación se había transformado en un tema sensible para la dirigencia azul.

Tal como contamos en Cooperativa Deportes, el acuerdo quedó cerrado en las últimas horas y despejó las dudas que existían sobre el futuro del jugador.

En el entorno del jugador futbolista ya se habla de sondeos desde el fútbol de Estados Unidos y también desde México, por lo que la renovación aparece como una noticia relevante para el club en este tramo de la temporada.

La extensión del contrato de Assadi también le da aire a Universidad de Chile en una materia que venía generando inquietud, especialmente por la necesidad de asegurar a sus proyecciones más importantes.

Aunque todavía no se conocen más detalles del nuevo vínculo, en el club valoran haber resuelto una negociación que asomaba como prioritaria de cara a los próximos meses.