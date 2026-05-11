El chiste de Slimming sobre el "pronunciamiento" contra el diputado Olivares

En su programa "El desestrece" de Canal 13, el comediante Luis Slimming lanzó un chiste sobre la agresión denunciada por el diputado Javier Olivares (Partido de la Gente) en la comuna de Olmué, Región de Valparaíso.

"Fue a Olmué y lo recibieron con una 'Patagual' en la raja. Le pegaron un golpe o, como él dice, pronunciamiento… pero de verdad que fue bien violento eso", dijo en su rutina de stand-up, sacando risas entre la audiencia.

El humorista también se burló del "cosplay de Pinochet" con el que Olivares apareció en el Congreso, utilizando una capa de estilo militar prusiana, prenda cuestionada por su similitud con las utilizadas por el dictador Augusto Pinochet.

La mención sacó pifias entre la audiencia y Slimming señaló que, "según él, no es la capa de Pinochet… debe ser la capa de ozono, porque se le ve como el hoyo".

Entre las risas de los presentes, mostró una foto del parlamentario junto a su compañera del PDG, la diputada Pamela Jiles, y soltó: "Ahí con Lucía Hiriart al lado".