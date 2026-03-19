Valladares por Fernando Gago: Está de más hablar sobre lo que puede entregar a la U

El entrenador interino de Universidad de Chile, Jhon Valladares, evitó profundizar en la elección de Fernando Gago como próximo técnico del cuadro "laico", pero reconoció que tiene una trayectoria que sin dudas aportará al club en su desarrollo durante la temporada.

"No se nos ha informado nada, no soy el indicado para confirmar algo", dijo en primera instancia.

Agregó que "efectivamente, lo mismo que comentan desde el currículum, está de más hablar acerca de lo que puede entregar a Universidad de Chile".

"Eso lo tiene que informar la gente indicada", dijo Valladares.

En esa línea, el DT sostuvo que todos los torneos deben ser afrontados con la misma importancia en un club como Universidad de Chile y valoró la semana de trabajo posterior al triunfo sobre Coquimbo Unido.

También afirmó que el plantel entiende la necesidad de volver a ganar, en el Estadio Nacional, y aseguró que la exigencia del club obliga a competir al máximo en cada instancia.

Respecto del plantel, Valladares destacó la disposición de los jugadores y afirmó que encontró un grupo profesional, abierto a escuchar y crecer. Además, explicó que el delantero argentino Juan Martín Lucero ya está en condiciones de competir durante 90 minutos, mientras el club sigue acompañando los procesos de recuperación de futbolistas que arrastraban lesiones en el inicio de temporada.

El entrenador también abordó su relación con los jugadores jóvenes de la cantera y subrayó que la tarea del club es acompañarlos y generarles escenarios de crecimiento. Sobre Deportes La Serena, cerró que espera un rival duro, equilibrado en sus líneas y con argumentos futbolísticos claros, por lo que anticipó un partido exigente en el debut azul en el nuevo torneo.