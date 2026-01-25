Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad de Chile

[VIDEO] Alex Valera aprovechó licencias defensivas y marcó el 2-0 sobre la U

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Universitario tomó la ventaja sin complicaciones en la "Noche Crema".

Universitario aumentó su ventaja frente a Universidad de Chile en el complemento del amistoso internacional válido por la "Noche Crema". Tras una extensa conducción de Jairo Concha que evidenció los problemas en el retroceso de la zaga azul, el delantero Alex Valera apareció para definir y decretar el 2-0 parcial en el Estadio Monumental de Lima.

