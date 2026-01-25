[VIDEO] Alex Valera aprovechó licencias defensivas y marcó el 2-0 sobre la U

Universitario aumentó su ventaja frente a Universidad de Chile en el complemento del amistoso internacional válido por la "Noche Crema". Tras una extensa conducción de Jairo Concha que evidenció los problemas en el retroceso de la zaga azul, el delantero Alex Valera apareció para definir y decretar el 2-0 parcial en el Estadio Monumental de Lima.